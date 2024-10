Stand: 12.10.2024 11:21 Uhr Werder-Frauen: Mehr Highlight-Spiele im Weserstadion denkbar

Künftig könnte es auch mehr als ein sogenanntes Highlightspiel der Fußballerinnen des SV Werder im Weserstadion geben. Das kündigte Bremens Profifußball-Geschäftsführer Clemens Fritz laut "Weser-Kurier" vor der heutigen Partie in der Frauen-Bundesliga daheim gegen Bayer Leverkusen (14 Uhr) an. "Wir diskutieren darüber, ob es auch mal zwei, drei oder auch vier solcher Spiele in einer Saison im Weserstadion geben kann", sagte der 43-Jährige. | 12.10.2024 11:22