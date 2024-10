Stand: 12.10.2024 11:21 Uhr Werder-Frauen: Remis vor Rekordkulisse

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben am Sonnabend in der Bundesliga 1:1 (0:0) gegen Bayer Leverkusen gespielt. 22.721 Zuschauer kamen ins Weserstadion - Rekord für eine Partie der Werder-Frauen. Nach der Führung der Leverkusenerinnen durch Caroline Kehrer nach einer guten Stunde gelang Sophia Weidauer in letzter Minute noch der Ausgleich für die Bremerinnen, die wegen des Todes von Ehrenspielführer und Vereinslegende Dieter Burdenski mit Trauerflor spielten. | 12.10.2024 16:30