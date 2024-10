Stand: 13.10.2024 13:55 Uhr Werder: Entscheidung über Köhn-Zukunft "eher gegen Saisonende"

Neuzugang Derrick Köhn hat sich bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen schnell etabliert, seine Zukunft wird aber noch länger offen bleiben. Die Hanseaten haben den gebürtigen Hamburger im Sommer von Galatasaray Istanbul ausgeliehen - und sich eine Kaufoption gesichert. In seinen ersten vier Bundesliga-Spielen wusste der 25 Jahre alte Linksverteidiger zu überzeugen. Peter Niemeyer gerät aber nicht in Hektik: Eine Entscheidung werde "eher gegen Saisonende" fallen, kündigte Werders Profifußball-Leiter im "kicker" an. | 13.10.2024 13:54