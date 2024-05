Stand: 14.05.2024 08:59 Uhr Werder Bremens Groß wird Scout bei Bayer Leverkusen

Werder Bremens Christian Groß, der im Sommer seine Karriere als Fußballprofi beendet, wechselt in den Scoutingbereich von Bayer Leverkusen. Das berichtet die "Bild". Am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird der 35-Jährige beim Saisonfinale gegen den VfL Bochum im Weserstadion verabschiedet. Groß machte erst als 30-Jähriger sein erstes Bundesligaspiel, insgesamt lief er 108 Mal in der Ersten und Zweiten Liga für Werder auf. | 14.05.2024 08:55