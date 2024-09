Stand: 18.09.2024 15:18 Uhr Werder Bremen zweimal ohne Kapitän Friedl

Werder Bremen muss zwei Partien in der Fußball-Bundesliga auf seinen Kapitän Marco Friedl verzichten. Nach der Roten Karte für den Österreicher infolge einer Notbremse verhängte das DFB-Sportgericht die Sperre wegen unsportlichen Verhaltens, wie die Norddeutschen mitteilten. Beim 2:1 der Bremer in Mainz am Sonntag hatte der 26-Jährige in der 60. Minute nach dem Foul an Jonathan Burkardt den Platzverweis erhalten. Damit fehlt Friedl den Bremern gegen den FC Bayern München und bei der TSG Hoffenheim. | 18.09.2022 15:17