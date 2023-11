Stand: 16.11.2023 15:42 Uhr Werder Bremen verliert Testspiel gegen Hansa Rostock

Ohne seine Nationalspieler um Angreifer Marvin Ducksch hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen sein Testspiel gegen Hansa Rostock mit 1:2 (1:1) verloren. Justin Njinmah (18.) hatte die Grün-Weißen zwar in Führung gebracht, Kai Pröger (45.) und Simon Rhein (61.) konnten die Partie aber noch für Rostock drehen. Insgesamt hatte Werder Probleme, sich Chancen zu erspielen. Die Bremer liegen in der Bundesliga derzeit auf Platz zwölf, Hansa in der Zweiten Liga auf Rang 13. | 16.11.2023 15:42