Stand: 16.05.2024 15:11 Uhr Werder Bremen verabschiedet Spieler-Trio und Boss Baumann

Werder Bremen wird vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) gegen den VfL Bochum die Profis Christian Groß, Jiri Pavlenka und Nick Woltemade verabschieden. In der Startformation wird von ihnen aber nur Woltemade stehen. Pavlenka, jahrelang Stammtorwart an der Weser, wird dagegen kein Abschiedsspiel von Trainer Ole Werner geschenkt bekommen. "Wir spielen noch um etwas, können aus einer guten vielleicht sogar noch eine sehr gute Saison machen", sagte Werner und legte sich auf Michael Zetterer als Nummer eins fest. Anders als Geschäftsführer Frank Baumann wird Mitchell Weiser nicht verabschiedet. Die Zukunft des 30-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, ist noch ungewiss. | 16.05.2024 15:10