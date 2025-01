Stand: 06.01.2025 14:34 Uhr Werder Bremen leiht Kaboré von Manchester City aus

Verstärkung von Manchester City: Werder Bremen ist beim englischen Topclub fündig geworden und leiht bis zum Saisonende Abwehrspieler Issa Kaboré aus. Der 23-Jährige war erst im Sommer von den "Citizens" an Benfica Lissabon verliehen worden. Zugleich kündigte Werder einen bevorstehenden Abgang von Olivier Deman an, der Belgier könnte an Royal Antwerpen verliehen werden. Kaboré, 40-maliger Nationalspieler von Burkina Faso, steht seit 2021 bei City unter Vertrag, wurde von Pep Guardiola aber immer wieder verliehen. Wechselbörse | 06.01.2025 14:33