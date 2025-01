Stand: 02.01.2025 15:48 Uhr Werder Bremen bei Trainingsstart ohne Ducksch

Werder Bremen hat das erste Training im neuen Jahr ohne Angreifer Marvin Ducksch absolviert. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, muss der 30-Jährige "nach einem kleinen Eingriff an der Schilddrüse in den kommenden Tagen etwas kürzertreten und indoor trainieren". Mittelfeldakteur Leonardo Bittencourt und Torwart Michael Zetterer fehlten wegen eines Infekts. Defensivspieler Felix Agu und Stürmer Keke Topp müssen wegen ihrer Verletzungen weiter pausieren. | 02.01.2025 15:48