Stand: 06.04.2024 09:38 Uhr Werder Bremen: Pieper schon wieder verletzt

Bitterer Abend für Amos Pieper vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen: Nach über einem halben Jahr Verletzungspause endete das Comeback des Innenverteidigers direkt wieder mit einer Verletzung. "Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und hat da Schmerzen. Er kann trotzdem gehen. Es ist nicht so, dass er an Krücken unterwegs war", sagte Cheftrainer Ole Werner nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt. Pieper musste in der 51. Minute ausgewechselt werden. Wie schwer die neue Verletzung ist, steht noch nicht fest. | 06.04.2024 09:37