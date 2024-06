Stand: 16.06.2024 15:59 Uhr Werder Bremen: Neuer Profifußball-Leiter Niemeyer beginnt Job

Peter Niemeyer tritt am Montag seinen Job beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen als neuer Profifußball-Leiter an. "Nach dem emotionalen Saisonende und dem Aufstieg mit Preußen Münster freue ich mich jetzt sehr auf diese neue, spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Clemens und seinem Team", sagte der 40-Jährige in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Niemeyer folgt auf Clemens Fritz, der nach dem Abgang von Frank Baumann zum Fußball-Geschäftsführer aufsteigt. | 16.06.2024 16:00