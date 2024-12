Stand: 07.12.2024 12:06 Uhr Werder Bremen: Keita vor Winter-Wechsel nach Ungarn?

Der beim SV Werder Bremen in Ungnade gefallene Naby Keita steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel nach Ungarn. Wie die "Bild" berichtet, soll der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler an den ungarischen Fußball-Rekordmeister Ferencvaros Budapest ausgeliehen werden. Demnach steht dort nach dem obligatorischen Medizincheck bereits am Montag die Vertragsunterschrift an. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe bis zum kommenden Winter. In Bremen trainiert Keita nur noch bei der U23. | 07.12.2024 12:03