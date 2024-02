Stand: 19.02.2024 16:15 Uhr Werder Bremen: Entwarnung bei Justin Njinmah

Entwarnung bei Justin Njinmah: Wie Fußball-Bundesligist Werder Bremen am Montag mitgeteilt hat, sind bei weiteren Untersuchungen am verletzten linken Fuß des 23-Jährigen keine weiteren Verletzungen festgestellt worden. Der Stürmer hatte beim 1:0-Erfolg in Köln, bei dem ihm der Treffer des Tages gelungen war, am vergangenen Freitag in der Schlussphase einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen. Sein Fuß hatte nach dem Spiel bandagiert werden müssen. Er wird nach Club-Informationen am Dienstag wieder im Training erwartet. | 19.02.2022 16:12