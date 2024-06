Stand: 20.06.2024 13:08 Uhr Weiß verlässt Werder-Frauen und wechselt zu Hoffenheim

Die Bundesliga-Frauen des SV Werder Bremen und Michelle Weiß gehen ab Sommer getrennte Wege. Das teilte der SVW am Donnerstag mit. Die 23-Jährige verlässt den Club auf eigenen Wunsch und schließt sich zur Saison 2024/25 der TSG Hoffenheim an. Die Außenverteidigerin war im Sommer 2021 vom FC Bayern München II an den Osterdeich gewechselt. Sie feierte im selben Jahr ihr Erstliga-Debüt beim SVW und kommt insgesamt auf 45 Pflichtspieleinsätze für die Grün-Weißen. | 20.06.2024 13:05