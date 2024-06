Stand: 02.06.2024 18:56 Uhr Wasserball: Waspo 98 Hannover verkürzt in Finalserie auf 1:2

Waspo 98 Hannover hat sich die Chance auf den Gewinn der deutschen Wasserball-Meisterschaft erhalten. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag bei Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 mit 13:12 (6:7) und verkürzten in der Finalserie ("best of five") auf 1:2. 35 Sekunden vor dem Abpfiff wurde Luka Lozina mit seinem Treffer zum 13:12 für die Niedersachsen zum Matchwinner. Spiel Nummer vier findet am Mittwoch statt.