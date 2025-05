Stand: 11.05.2025 15:08 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover im Finale - wieder gegen Spandau

Wasserball-Bundesligist Waspo/98 Hannover hat sich für die Finalserie um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die Niedersachsen setzten sich mit 19:5 (5:2, 4:0, 6:2, 4:1) gegen den OSC Potsdam durch und entschieden damit die Halbfinalserie ("Best of Three") für sich. Finalgegner sind die Wasserfreunde Spandau, die 13:12 (3:5, 4:3, 4:3, 2:1) gegen den ASC Duisburg gewannen. Der Rekordmeister und Hannover stehen sich zum neunten Mal in Serie im Endspiel gegenüber - Hannover sicherte sich dabei fünf Titel. | 11.05.2025 15:08