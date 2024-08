Stand: 30.08.2024 14:26 Uhr Wandschneider und Hellmann scheitern in der Vorrunde

Die früheren Weltmeister Thomas Wandschneider (Buxtehude) und Rick Cornell Hellmann (Berlin) sind bei den paralympischen Wettbewerben im Badminton überraschend in der Vorrunde gescheitert. Das deutsche Doppel verlor in der Startklasse WH1/WH2 mit 15:21 und 5:21 gegen die Japaner Daiki Kajiwara und Hiroshi Murayama und hat nach der zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Im Duell zum Gruppenabschluss am Samstagmorgen gegen Malaysia geht es lediglich um Rang drei. | 30.08.2024 14:23