Stand: 20.11.2024 21:33 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg siegt, Giesen verliert erneut

Die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg haben am zweiten Gruppenspieltag der Champions League den zweiten Sieg gefeiert. Dem 3:2-Auftakterfolg gegen Chaumont VB 52 ließen die Niedersachsen am Mittwochabend einen 3:1 (26:28, 25:14, 26:24, 25:21)-Triumph bei Levski Sofia folgen. Die Grizzlys Giesen kassierten hingegen die zweiten Niederlage in Folge. Bei Olympiakos Piräus unterlagen die Norddeutschen mit 1:3 (21:25, 26:24, 15:25, 24:26). | 20.11.2024 21:32