Stand: 24.03.2025 20:37 Uhr Volleyball-Play-offs: SVG Lüneburg bezwingt Freiburg deutlich

Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind zum Auftakt der Viertelfinal-Play-offs ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Niedersachsen bezwangen am Montagabend die FT 1844 Freiburg souverän mit 3:0 (25:10, 25:18, 25:19). Das zweite Spiel der Serie "best of three" findet am kommenden Freitag in Freiburg statt. Lüneburgs Nordrivale TSV Giesen war bereits am Sonnabend mit einem 3:2-Erfolg gegen den TSV Herrsching in die Play-offs gestartet. Ergebnisse Play-offs | 24.03.2025 20:36