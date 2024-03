Stand: 30.03.2024 21:22 Uhr Volleyball-Play-offs: Lüneburg und Giesen verlieren

Die Volleyballer der SVG Lüneburg stehen in der Bundesliga kurz vor dem Halbfinal-Aus. Am Samstagabend verloren die Niedersachsen gegen die Berlin Volleys mit 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 29:31) und liegen in der "Best of Five"-Serie mit 0:2 zurück. Die dritte und möglicherweise letzte Partie findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Berlin statt. Im zweiten Halbfinale verloren die Grizzlys Giesen beim VfB Friedrichshafen mit 0:3. Im ersten Spiel hatten sie sich noch mit 3:2 durchgesetzt. Das nächste Duell der beiden Teams findet ebenfalls am Mittwoch (19 Uhr) statt. VBL-Play-offs| 30.03.2024 21:21