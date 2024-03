Stand: 27.03.2024 22:19 Uhr Volleyball: Lüneburg verliert erstes Halbfinal-Duell gegen Berlin

Die SVG Lüneburg hat im Halbfinale der Play-offs um die deutsche Volleyball-Meisterschaft die erste Pleite kassiert. Im ersten Duell der "Best of five"-Serie verloren die Niedersachsen am Mittwoch bei Meister Berlin Volleys mit 1:3 (25:27, 27:25, 21:25, 21:25). Der französische Außenangreifer Timothee Carle war mit 27 Punkten überragender Akteur bei den Berlinern. Das zweite Spiel findet am Sonnabend (17.30 Uhr) in Lüneburg statt. Ergebnisse/Tabelle | 27.03.2024 22:19