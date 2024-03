Stand: 30.03.2024 20:05 Uhr Volleyball: Lüneburg verliert auch Spiel zwei in den Play-offs

Die Volleyballer der SVG Lüneburg stehen in der Bundesliga kurz vor dem Halbfinal-Aus. Am Samstagabend verloren die Niedersachsen gegen die Berlin Volleys mit 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 29:31) und liegen in der "Best of Five"-Serie mit 0:2 zurück. Die dritte und möglicherweise letzte Partie findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Berlin statt. Am Abend müssen die Grizzlys Giesen im zweiten Halbfinale noch beim früheren deutschen Serienmeister Friedrichshafen ran. Das erste Spiel hatte Giesen mit 3:2 gewonnen. VBL-Play-offs| 30.03.2024 20:04