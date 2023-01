Stand: 08.01.2023 17:50 Uhr Volleyball: Klare Siege für SSC Schwerin und SVG Lüneburg

Den Volleyballerinnen des SSC Schwerin ist der Start ins Jahr 2023 geglückt. Am Sonntag gab sich die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim VC Neuwied 77 keine Blöße und beendete die Bundesliga-Hinrunde mit einem souveränen 3:0 (25:9, 25:14, 25:15)-Erfolg beim Schlusslicht. Schwerin belegt in der Tabelle den dritten Rang. In der Bundesliga der Männer gewann die SVG Lüneburg ihr Heimspiel gegen den TSV Unterhaching ebenfalls mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:20). Die Niedersachsen sind Tabellenvierter. Ergebnisse Bundesliga Frauen Ergebnisse Bundesliga Männer | 08.01.2023 17:4