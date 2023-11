Stand: 25.11.2023 20:26 Uhr Volleyball: Grizzlys Giesen und SVG Lüneburg feiern Erfolge

Die Grizzlys Giesen und die SVG Lüneburg haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer am Sonnabend Siege gefeiert. Lüneburg gewann am sechsten Spieltag mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:11) beim Aufsteiger ASV Dachau. Giesen entschied eine vom 17. Spieltag vorgezogene Partie gegen Neuling VC Bitterfeld-Wolfen mit 3:1 (25:9, 25:16, 26:28, 25:22) für sich. Ergebnisse und Tabelle | 25.11.2023 20:20