Stand: 08.03.2024 22:31 Uhr Volleyball: Grizzlys Giesen gewinnen klar gegen Lüneburg

Die Grizzlys Giesen haben am Freitagabend in der Volleyball-Bundesliga der Männer das Niedersachsenduell gegen die SVG Lüneburg deutlich für sich entschieden. Zu Hause gelang ein 3:0 (27:25, 25:21, 25:18) gegen die Lüneburger, die vor etwas mehr als einer Woche das Endspiel um den CEV-Pokal erreicht haben. In der Bundesliga belegt Giesen den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Berlin. Lüneburg steht auf dem vierten Platz. Ergebnisse und Tabelle | 08.03.2024 22:30