Stand: 02.10.2024 21:49 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys mit Ausrufezeichen gegen Friedrichshafen

Die TSV Giesen Grizzlys haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Niedersachsen gewannen am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Vorjahresfinalist VfB Friedrichshafen sehr souverän mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:18). Für die Mannschaft von Trainer Itamar Stein, die zum Saisonauftakt bei Meister Berlin mit 0:3 verloren hatte, war es der zweite Saisonsieg. In der Tabelle verbesserten sich die Hildesheimer damit zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz. | 02.10.2024 21:05