Volleyball Champions League: SSC gewinnt 3:2 gegen Paris Stand: 09.01.2025 06:23 Uhr Der SSC Palmberg Schwerin setzte sich mit 3:2 gegen den Levallois Paris SC durch. Damit hat die Mannschaft ihre Chancen auf eine Teilnahme am Viertelfinale der Champions League gewahrt.

Es war ein wichtiger Sieg in der Volleyball Champions League für den SSC Palmberg: Die Schwerinerinnen gewannen am Mittwochabend vor heimischer Kulisse mit 3:2 (23:25, 25:12, 25:21, 21:25, 15:12) gegen den französischen Meister Levallois Paris SC. Damit hat die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski ihre Chancen auf eine Teilnahme am Viertelfinale der Champions League gewahrt.

Rückstand trotz Favoritenrolle

Die Gastgeberinnen erwischten einen schlechten Start. Zwar gelang es dem SSC im ersten Satz mehrfach, Rückstände aufzuholen, am Ende jubelten aber die Französinnen. Erst im zweiten Durchgang wurde das Koslowski-Team seiner Favoritenrolle gegen das Schlusslicht gerecht, bekam nach dem deutlichen Satzgewinn dann im dritten Abschnitt zwischenzeitlich aber wieder Probleme. Dennoch ging auch dieser Durchgang an den SSC. Danach versäumte Schwerin trotz langer Führung, auch den vierten Satz und damit die Partie für sich zu entscheiden. Im Tiebreak gab das Team einen 11:7-Vorsprung aus der Hand, siegte schließlich aber doch.

Chancen auf Einzug ins Viertelfinale

Mit ihrem erneuten Erfolg sicherten sich die Schweriner Volleyballerinnen den dritten Gruppenplatz, da sie das Hinspiel bereits mit 3:0 gewonnen hatten. Im Kampf um den zweiten Platz in der Gruppe B sind sie allerdings auf den Tabellenführer Istanbul angewiesen, der am Donnerstag bei Tent Obrenovac antritt. Sollten die Serbinnen gegen den Favoriten einen Satz holen, bleibt dem SSC nur noch die Möglichkeit, bester Gruppendritter zu werden und dann gegen einen Zweiten aus einer der vier anderen Gruppen um den Einzug in die Runde der besten acht Clubs zu spielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2025 | 06:00 Uhr