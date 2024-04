Stand: 23.04.2024 17:47 Uhr Viraler Infekt - Werder Bremen weiter ohne Njinmah

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga weiter auf Justin Njinmah verzichten. Wie die Hanseaten mitteilten, ist der Angreifer an einem viralen Infekt erkrankt und steht der Mannschaft von Trainer Ole Werner deshalb vorerst nicht zur Verfügung. Das Spiel beim FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird der 23-Jährige definitiv verpassen, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz. Njinmah hatte schon in den vergangenen vier Ligaspielen der Bremer gefehlt. Der gebürtige Hamburger, der in dieser Spielzeit mit sechs Toren und zwei Vorlagen seinen Durchbruch schaffte, musste zunächst aufgrund einer Hüftverletzung passen, anschließend erlitt er eine Sprunggelenksverletzung. | 23.04.2024 17:46