Stand: 11.08.2023 18:15 Uhr Vielseitigkeits-EM: Deutsche Reiter nach der Dressur Zweiter

Das deutsche Team liegt bei der Vielseitigkeits-EM nach der Dressur auf Medaillenkurs. Nach dem abschließenden Ritt im Viereck von Michael Jung aus Horb mit Chipmunk belegt die Mannschaft den zweiten Platz. Vor dem Quartett von Bundestrainer Peter Thomsen liegt auf Rang eins der Topfavorit und Titelverteidiger aus Großbritannien. "Wirklich sehr zufrieden", war auch Sandra Auffarth, die zweite deutsche Team-Reiterin am Freitag. "Er war entspannt und konzentriert", sagte die 36-Jährige aus dem niedersächsischen Ganderkesee nach dem Ritt über Viamant. Zum Team gehören auch Malin Hansen-Hotopp aus Gransebieth (Mecklenburg-Vorpommern) mit Quidditch und Christoph Wahler aus Bad Bevensen (Niedersachsen) mit Carjatan. Am Samstag folgt in Le Pin-au-Haras der Geländeritt, ehe als dritte Teilprüfung am Sonntag das Springen auf dem Programm steht. | 11.08.2023 18:15