Stand: 02.02.2024 10:48 Uhr VfL Wolfsburg verleiht "Spieler der Hinrunde" nach Frankreich

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Linksverteidiger Nicolas Cozza bis zum Ende der Saison an den französischen Erstligisten FC Nantes verliehen. Der 25 Jahre alte Franzose war erst vor einem Jahr zu den "Wölfen" gewechselt. In der laufenden Saison kam der Spieler aus Montpellier allerdings nur zu sechs (Kurz-)Einsätzen. In einer von den Fans torpedierten Online-Umfrage war der Franzose trotzdem zum VfL-Spieler der Hinrunde gewählt worden. Nun soll Cozza in der Ligue 1 einen neuen Anlauf nehmen. Wechselbörse Bundesliga | 02.02.2022 10:44