Stand: 05.06.2024 11:38 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Keeper Schulze an SC Verl

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht seinen Torhüter Philipp Schulze für ein Jahr an den Drittligisten SC Verl. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. Bereits in der vergangenen Saison war der 21-Jährige an den Drittliga-Absteiger Hallescher FC ausgeliehen. Für den Club aus Sachsen-Anhalt bestritt Schulze 14 Partien. Zur Bundesliga-Wechselbörse | 05.06.2024 11:37