Stand: 18.08.2023 15:11 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Franjic an Darmstadt 98

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Mittelfeldakteur Bartol Franjic an seinen Ligarivalen Darmstadt 98 verliehen. Der 23-Jährige, dessen Kontrakt beim Werksclub noch bis 2027 datiert ist, wird bis zum Saisonende für die "Lilien" auflaufen, wie beide Clubs am Freitagnachmittag mitteilten. In der vergangenen Serie kam der Kroate in sechs Pflichtspielen für die "Wölfe" zum Einsatz, 2022 war er von Dinamo Zagreb zu den Niedersachsen gewechselt. Zur Wechselbörse | 18.08.2023 15:10