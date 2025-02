Stand: 03.02.2025 17:04 Uhr VfL Wolfsburg "bis auf Weiteres" ohne Keeper Grabara

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf der Torwartposition umplanen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montagabend mitteilte, wird Stammkeeper Kamil Grabara "bis auf Weiteres" ausfallen. Grund dafür ist eine "eine Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel" beim 26-Jährigen, die er erst am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:1) erlitten hat. Grabara hatte in der 66. Minute ausgewechselt werden müssen, weshalb Wölfe-Ersatztorwart Marius Müller zu seinem Bundesligadebüt gekommen war. Der Ex-Schalker dürfte fortan weiter im VfL-Tor stehen. | 03.02.2025 17:03