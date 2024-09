Stand: 26.09.2024 22:09 Uhr DEL: Fischtown Pinguins siegen souverän gegen Straubing

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 3. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren zweiten Heimsieg eingefahren. Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstagabend gegen die Straubing Tigers mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Goalie Kristers Gudlevskis, der zum ersten Mal in dieser Saison im Pinguins-Tor stand, gelang ein Shutout mit 31 Paraden. Kapitän Jan Urbas (3.) brachte die Norddeutschen in Führung. Miha Verlic (35.) legte nach, Ross Mauermann (59.) traf zum 3:0 ins leere Tor. Ergebnisse und Tabelle | 26.09.2024 22:09