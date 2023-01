Stand: 07.01.2023 13:25 Uhr VfL Wolfsburg: Nmecha muss sich weiter gedulden

Fußball-Nationalstürmer Lukas Nmecha muss sich auf dem Weg zu seinem Comeback weiter gedulden. Der Angreifer des VfL Wolfsburg kann im Trainingslager in Portugal weiter nur individuell arbeiten und verpasste auch das Testspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag (3:2). "Das ist bei ihm leider noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", sagte VfL-Coach Niko Kovac. "Er wird noch Zeit brauchen. Die wird er von uns aber auch bekommen. Schließlich war das keine einfache Verletzung." | 07.01.2023 13:04