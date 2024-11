Stand: 08.11.2024 15:46 Uhr VfL Wolfsburg: Entwarnung bei Wind - Fingerbruch bei Kaminski

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kann beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr, im NDR Livecenter) auf Stürmer Jonas Wind setzen. Der Däne, der beim 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg mit einer Hüftverletzung vorzeitig vom Feld musste, "hat zwar nicht die ganze Woche trainiert, aber ist zumindest wieder einsatzfähig, hat keine Schmerzen", sagte Hasenhüttl, ließ einen Einsatz von Beginn an aber offen. Komplett fraglich ist dagegen Jakub Kaminski. Der Linksaußen hat sich im Training am Donnerstag den Finger gebrochen und wurde am Freitag operiert. | 08.11.2024 15:45