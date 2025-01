Stand: 04.01.2025 12:48 Uhr VfL Wolfsburg: Aufatmen bei Amoura, Franjic zurück nach Zagreb

Angreifer Mohammed Amoura vom VfL Wolfsburg ist ins Training zurückgekehrt. Der 24-Jährige war am Freitagvormittag unglücklich auf die rechte Schulter gefallen und musste im Mannschaftsquartier des Fußball-Bundesligisten behandelt werden. Am Sonnabendvormittag stand der Algerier bei einem internen Testspiel im Trainingslager in Portugal wieder einige Minuten auf dem Platz. Derweil teilte der VfL mit, dass Mittelfeldspieler Bartol Franjic bis zum Saisonende zu seinem Heimatclub Dinamo Zagreb zurückkehren wird. Der 24-jährige Kroate steht seit Sommer 2022 beim VfL unter Vertrag, konnte sich bislang aber nicht durchsetzen und wurde zuvor schon an Darmstadt und Donezk verliehen. Bundesliga-Wechselbörse | 04.01.2025 12:50