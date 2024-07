Stand: 22.07.2024 16:29 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet schwedischen Keeper Jonsson

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den 31 Jahre alten schwedischen Keeper Lukas Jonsson, der auch im Testspiel in Rödinghausen (4:0) zum Einsatz gekommen war, unter Vertrag genommen. "Unsere Eindrücke aus den Sichtungen sowie den Gesprächen haben sich in den letzten Tagen eindeutig bestätigt, dass Lukas charakterlich und spielerisch bestens in unser bestehendes Torhüterteam passt", sagte Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Sport beim VfL. Als Nummer eins ist der bereits verpflichtete David Richter (TSV 1860 München) vorgesehen. Jonsson kommt auf über 60 Spiele in der ersten schwedischen Liga. Zuletzt spielte er für den dänischen Club Esbjerg fB. Wechselbörse | 22.07.2022 16:26