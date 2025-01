Stand: 29.01.2025 10:36 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Torhüter Niklas Sauter

Fußball-Drittligist VfL Osnabrückhat einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekanntgaben, wechselt Niklas Sauter mit sofortiger Wirkung zu den Lila-Weißen. Der 21-Jährige stand zuletzt bei Bundesligist SC Freiburg unter Vertrag. In der laufenden Saison absolvierte Sauter, der seit 2016 das Trikot des SC trug und dort sämtliche Teams im Nachwuchsleistungszentrum durchlief, zehn Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest. In vier Partien blieb er dabei ohne Gegentreffer. Wechselbörse | 29.01.2025 10:36