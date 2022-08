Stand: 30.08.2022 10:08 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Flügelspieler Niemann

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat zwei Tage vor dem "Deadline Day" noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niedersachsen verpflichteten den 22 Jahre alten Offensivakteur Noel Niemann vom Zweitligisten Arminia Bielefeld. "Er passt unter anderem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Tempodribblings sehr gut in das gesuchte Profil. Zudem ist er flexibel auf beiden Außenbahnen oder zentral offensiv einsetzbar", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Niemann war von den Bielefeldern zuletzt in die österreichische Bundesliga verliehen, wo er für den TSV Hartberg in 29 Einsätzen vier Tore erzielte. Wechselbörse Dritte Liga | 30.08.2022 10:08