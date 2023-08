Stand: 15.08.2023 11:06 Uhr VfL Osnabrück verleiht Karademir zum SV Meppen

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Yigit Karademir für ein Jahr an den Regionalligisten SV Meppen verliehen. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der kürzlich in die Junioren-Nationalmannschaft der Türkei berufen wurde und im vergangenen Jahr mit der U19 des VfL in die A-Junioren-Bundesliga aufstieg, war 2021 aus der "Knappenschmiede" des FC Schalke 04 nach Osnabrück gekommen, wo er im vergangenen Sommer einen Profivertrag erhielt. Trotz der schweren Verletzung von Kapitän Timo Beermann hatte es für Karademir in dieser Saison bisher nicht für einen Kaderplatz beim VfL gereicht. Wechselbörse | 15.08.2023 11:04