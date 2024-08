Stand: 30.08.2024 15:39 Uhr VfL Osnabrück testet gegen den 1. FC Magdeburg

In der Länderspielpause bestreitet Fußball-Drittligist VfL Osnabrück ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. Die Partie findet am 5. September um 14 Uhr auf der Anlage des FSV Schöningen und statt wird im XXL-Format ausgetragen. Beide Clubs haben sich auf eine Spielzeit von vier Vierteln à 30 Minuten verständigt. | 30.08.2024 15:38