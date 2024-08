Stand: 13.08.2024 11:33 Uhr VfL Osnabrück holt nach Amoako auch noch Kayo



Einen Tag nach der Verpflichtung des deutschen U19-Nationalspielers Kofi Amoako vom VfL Wolfsburg ist Drittligist VfL Osnabrück noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Per Leihe mit anschließender Kaufoption kommt Bryang Kayo von Ligakonkurrent FC Ingolstadt an die Bremer Brücke. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler trainierte bereits am Dienstag zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen. "So lerne ich das Team schnell kennen und kann mich direkt beweisen", freute sich der gebürtige US-Amerikaner. Wechselbörse | 13.08.2024 11:27