VfL Osnabrück holt Stürmer Marcus Müller aus Mainz

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat am Mittwoch einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Angreifer Marcus Müller kommt von Bundesligist 1. FSV Mainz 05 an die Bremer Brücke. "Er ist ein klassischer Mittelstürmer, der eine gute Positionierung und Präsenz im Strafraum aufweist", sagt VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann über den gebürtigen Augsburger. Für die zweite Mannschaft der 05er erzielte er in der vergangenen Saison elf Tore in 28 Spielen in der Regionalliga Südwest und kam auf fünf Assists. | 14.08.2024 12:25