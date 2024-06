Stand: 03.06.2024 13:20 Uhr VfL Osnabrück holt Schweizer Linksverteidiger Conus

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2024/2025 in der Dritten Liga präsentiert. Vom FC Aarau aus der Schweiz wechselt Bastien Conus an die Bremer Brücke. Der 26-jährige Linksverteidiger absolvierte zuletzt 30 Partien in der Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz. Mit seinem Club wurde er im vergangenen Jahr Sechster und steuerte in seinen 30 Spielen sieben Torvorlagen bei. Insgesamt kommt Conus auf 135 Zweitligaspiele. Wechselbörse | 03.06.2024 13:12