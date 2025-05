Stand: 12.05.2025 19:46 Uhr VfL Osnabrück Verteidiger Robin Fabinski von Rot-Weiß Erfurt

Der VfL Osnabrück hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Dritten Liga verpflichtet. Vom Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt wechselt Innenverteidiger Robin Fabinski zu den Niedersachsen, wie die "Lila-Weißen" am Montagabend mitteilten. Über die Vertragsdauer machte der VfL keine Angaben. In dem aus Fulda stammenden 21-Jährigen würde alle Osnabrücker Scouts sowie das Trainerteam "großes Potenzial" sehen, erklärte Geschäftsführer Michael Welling. Vor Fabinski hatten die Norddeutschen in Theo Janotta von Blau-Weiß Lohne bereits einen gleichaltrigen Innenverteidiger von einem anderen Viertligisten verpflichtet. | 12.05.2025 19:45