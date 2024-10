Stand: 03.10.2024 12:52 Uhr VfL Oldenburg siegt weiter - Buxtehude im Pokal raus

Der VfL Oldenburg ist in der Handball-Bundesliga der Frauen das Maß der Dinge. Die Niedersächsinnen gewannen bei der TuS Metzingen mit 27:26 (15:13) und damit auch die dritte Partie in dieser Saison. Damit führen die Oldenburgerinnen die Liga zumindest vorübergehend an. Der Buxtehuder SV verpasste derweil im DHB-Pokal die Überraschung deutlich: Gegen den deutschen Meister HB Ludwigsburg gab es im Achtelfinale ein 27:37 (11:14). | 03.10.2024 10:45