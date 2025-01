Stand: 13.01.2025 20:06 Uhr VfL-Fußballerinnen gewinnen Testspiel gegen Twente

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr erstes Testspiel in ihrem Trainingslager an der Algarve erfolgreich bestritten. Gegen den niederländischen Spitzenclub FC Twente setzten sich die Niedersächsinnen am Montag mit 2:1 durch. Die Partie wurde über viermal 25 Minuten ausgetragen. Lynn Wilms und Ariana Arias waren für die "Wölfinnen" erfolgreich. | 13.01.2025 20:06