Stand: 16.09.2024 12:12 Uhr VfL-Frauen gegen Bayern München am Samstagabend

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg und Meister Bayern München wird am Sonnabend, 12. Oktober, um 17.45 Uhr angepfiffen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Das Erste zeigt das Duell der zuletzt dominierenden Teams live. Wolfsburg und die Bayern machen seit der Saison 2012/2013 den Titel unter sich aus, in den vergangenen zehn Jahren belegten beide Clubs stets die Ränge eins und zwei. | 16.09.2024 11:58