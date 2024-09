Play-offs zur Champions League: Wolfsburgs Frauen gegen AC Florenz Stand: 09.09.2024 13:59 Uhr Die Fußballerinnen des zweimaligen Titelträgers VfL Wolfsburg müssen eine hohe Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League überspringen. Der deutsche Pokalsieger um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp trifft in den Play-offs auf die AC Florenz.

Das Hinspiel findet am 18. oder 19. September in Florenz statt, das Rückspiel in Wolfsburg geht am 25. oder 26. September über die Bühne. Das ergab die Auslosung durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag. Im vergangenen Jahr war Wolfsburg in den Play-offs an Paris FC gescheitert. Die Auslosung der Gruppenphase mit 16 Clubs ist für den 27. September vorgesehen. Die ersten Partien finden am 8. Oktober statt.

Auch Champions League der Frauen wird reformiert

Meister Bayern München ist für die Gruppenphase gesetzt. Eintracht Frankfurt scheiterte bereits im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers. Das Finale der "Königsklasse" ist für Ende Mai des kommenden Jahres in Lissabon geplant. In der nächsten Saison wird die Champions League in ähnlicher Form wie bei den Männern reformiert. Dann treten 18 Mannschaften in einer Ligaphase an.

"Wölfinnen" nur mit Remis zum Bundesliga-Auftakt

Für den VfL Wolfsburg hatte vor einer Woche die Saison in der Frauenfußball-Bundesliga mit einem unerwarteten Dämpfer begonnen. Die "Wölfinnen" verpassten bei der ausgerufenen Jagd auf Meister Bayern München durch 3:3 (1:2) in einem wilden Nordduell mit Werder Bremen erstmals seit 2016 wieder einen Erfolg zum Saisonstart. Im DFB-Pokal gelang aber anschließend ein 6:0 beim Regionalligisten Hertha BSC.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.09.2024 | 14:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg Europapokal Wolfsburg